Coronavirus

Les Suisses optimistes pour un vaccin

Selon une étude publiée ce vendredi, 80% des personnes interrogées estiment qu’il sera possible de se faire vacciner contre le Covid-19 dans les deux ans.

Quatre Suisses sur cinq pensent qu'un vaccin contre le coronavirus sera sur le marché dans deux ans an au plus tard. La moitié se laisserait vacciner, selon une étude de Mindnow publiée vendredi.

Quelque 1700 personnes de tous les cantons et de toutes les classes d'âge ont été interrogées. Les plus de 65 ans sont les plus enclins à se laisser vacciner (64%). De manière générale, les femmes (43%) sont plus sceptiques que les hommes (54%).