Téléphonie : Les Suisses paient de moins en moins cher leur abo mobile

Selon une enquête de bonus.ch, les Suisses sont moins fidèles à leur opérateur de téléphonie mobile et leur abonnement a baissé ces dernières années.

Les Suisses n’ont jamais autant changé d’opérateurs de téléphonie. En cause, la guerre des prix pratiquée. Et cela se ressent sur le coût des abonnements. Selon un communiqué de bonus.ch , «en 2014, seulement 22% de la population suisse payait moins de 40 francs par mois pour son abonnement mobile. Désormais, ils sont 42%».

Ce sont les Suisses allemands qui paient le moins, car près de la moitié d’entre eux possèdent un abonnement mobile coûtant moins de 40 francs. Pour les Suisses romands, on atteint les 38% et, pour les Suisses italiens, 34 pour cent.

Fidélité en baisse

En outre, la fidélité au même opérateur est en baisse. En 2022, le taux de clients affiliés depuis plus de 5 ans au même prestataire est de 60 pour cent. Un record historiquement bas, selon bonus.ch. Cette fidélité s’accroît toutefois avec l’âge, les jeunes étant les moins fidèles à leur opérateur mobile. A contrario, 62% des seniors n’ont pas changé de prestataires depuis plus de 5 ans. Les Suisses allemands sont ceux qui changent le plus. En revanche, les plus fidèles sont les Suisses italiens.