Suisse

Les Suisses partiront à la montagne cet été

Les hôtels indigènes enregistrent actuellement une hausse de réservations pour juillet et août provenant de vacanciers suisses. Les logements situés dans les régions montagneuses et au Tessin sont particulièrement demandés.

A Zermatt (VS), les établissements se réjouissent d’accueillir à nouveau davantage de clients cet été et cet automne.

La fermeture des frontières et les restrictions de voyage mondiales dues à la propagation du coronavirus sont deux coups durs à encaisser pour l’hôtellerie suisse. Or une lueur d’espoir se dessine pour cet été. Un nombre grandissant de Suisses réservent actuellement leurs vacances à l’intérieur du pays. «Les hôtels de toute la Suisse enregistrent des réservations pour juillet et août de la part de vacanciers indigènes», confirme Andreas Züllig, président de la faîtière Hotelleriesuisse. Selon lui, les logements situés à la montagne et au Tessin sont particulièrement prisés.