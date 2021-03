Hockey sur glace : Les Suisses pas en réussite en NHL

Nino Niederreiter a été le seul représentant helvétique à inscrire un point, son 20e de la saison, jeudi soir, en Amérique du Nord, où Carolina s’est toutefois incliné en prolongation face à Columbus.

Getty Images via AFP

Pius Suter (16’54) et Philipp Kurashev (11’14) ont de leur côté aligné un troisième revers d’affilée avec Chicago, en subissant la loi de la meilleure équipe de la Ligue Tampa Bay (4-2), où le gardien Andrei Vasilevski a remporté un 10e succès sur ses dix derniers départs. Kevin Fiala (17’25) n’a pas connu meilleure fortune avec Minnesota, battu 5-1 par le Colorado de Mikko Rantanen (4 points) et concédant une première défaite depuis six matches.