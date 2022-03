Ski alpin – Les Suisses peuvent réaliser un triplé en géant

Avec son dossard numéro 1 et sa tunique rouge de leader de la spécialité, Marco Odermatt a remporté la première manche du géant des finales à Méribel, bien décidé à réussir un huitième podium (une 5e victoire?) dans la discipline cette saison.



Surpris par un changement de pente et pris sur l’arrière, le Nidwaldien a quand même réussi le chrono le plus rapide sur le premier tracé, comme s’il était intouchable en géant.



Sous le soleil savoyard et devant un nombreux et bruyant public, Justin Murisier a également réussi une première manche solide mais a terminé à une demi-seconde de son coéquipier (3e) et à 30 centièmes du Norvégien Lucas Braathen (2e).