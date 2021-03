«À 9 heures, à l’ouverture, il y avait déjà bien un demi-kilomètre de personnes faisant la file sagement avant de pouvoir entrer confie un témoin posté devant Ikea à Spreitenbach (AG). Faut vraiment croire que les gens attendaient ce moment avec impatience» commente-t-il. Malgré l’euphorie, le témoin a constaté que les distances étaient respectées et que pratiquement tout le monde portait un masque, cortonavirus oblige. Aurel Hosennen, porte-parole de l’enseigne suédoise confirme la grande affluence mais indique que les files d’attente se sont tassées et qu’une certaine fluidité a été retrouvée. «Mais la foule n’est en rien comparable à celle qui a suivi la première vague de fermeture» commente le communicant. Il ne fait aucun pronostic pour ce week-end et assure que tout sera fait pour faciliter l’entrée.