Actualisé il y a 10min

Tourisme

Les Suisses pourront envoyer leurs bagages gratuitement

Les vacanciers qui décident de se rendre en train notamment en Valais ou aux Grisons cet été pourront faire acheminer leurs valises dans leur lieu d’hébergement gratuitement.

L’idée n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été testée durant l’hiver 2018/2019 par Suisse Tourisme. KEYSTONE

Les touristes suisses qui s’aventurent cet été en Valais, Suisse orientale et centrale ou dans les Grisons en transport en commun pourront bénéficier de l’acheminement gratuit des bagages de leur domicile au lieu d’hébergement. Aller-retour.

L’idée n’est pas nouvelle. «Cette offre, initiée en phase de test en hiver 2018/2019 par Suisse Tourisme et les CFF était gratuite l’hiver dernier pour plus de 50 destinations et de 300 prestataires (hébergeurs) participant dans toute la Suisse», explique à Keystone-ATS une porte-parole de Suisse Tourisme Véronique Kanel.

«Le transport de matériel encombrant pour toute une famille par exemple n’est pas toujours facile, indique la porte-parole. Et c’est souvent pour cette raison que la voiture est préférée aux transports publics. Or les CFF disposent d’un réseau de transport de bagages qui fonctionne parfaitement, détaille-t-elle. De quoi encourager les vacanciers à emprunter davantage trains et bus.

«Les hôtes ont de plus en plus besoin d’offres qui mettent en avant la commodité et ‘spécial bagages’ y répond», ajoute-t-elle. Contactés, les CFF confirment l’opération. Ils estiment à quelque 4000 le nombre de demandes de transports de bagages qui seront faites pour toute la Suisse durant cette saison estivale.

Du côté des finances, chacun des trois acteurs – Suisse Tourisme, les CFF, l’office de tourisme régional – participe à hauteur d’environ un tiers du coût total de l’opération, note un porte-parole de l’ex-régie fédérale.

Prolongement à la belle saison

«Après ces derniers mois difficiles, nous voulions permettre aux vacanciers de voyager sereinement jusqu’à leur chalet dans la nature, leur hôtel centralisé de plaine ou encore leur appartement de vacances et ce, sans devoir se soucier de leurs bagages», explique Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion (VWP) qui a décidé de prolonger cette offre à la saison estivale.

Le premier et le dernier kilomètre du trajet est pris en charge par la destination et/ou le prestataire. Environ 180 sites en Valais participent à cette offre, souligne le communiqué de VWP.

Et les autres cantons alors? Pour l’heure, il semble que ceux ayant déjà mis en place ce système durant la saison hivernale n’aient pas perdu de temps et déjà proposé de prolonger l’offre à la saison estivale. C’est le cas pour la Suisse orientale, la Suisse centrale et les Grisons, selon Suisse Tourisme.

L’offre alléchante d'Appenzell

L’offre la plus alléchante provient toutefois d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Pour relancer le tourisme après le semi-confinement et promouvoir la mobilité douce, le demi-canton a annoncé en mai que toute personne, d’où qu’elle vienne en Suisse et qui passe au moins trois nuits dans un hôtel de la région, se verrait offrir le voyage aller et retour en train en 2e classe.

Il s’agit pour le moment d’un essai pilote valable pour l’année 2020. L’opération pourrait ensuite être prolongée pendant deux années. Elle intègre aussi le transport gratuit des bagages.