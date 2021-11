Environnement : Les Suisses préfèrent réparer leur matériel plutôt que de le jeter

Selon un sondage mandaté par Greenpeace, une large majorité des Helvètes veulent que les objets soient réparables. L’ONG lance une campagne pour «le droit à la réparation».

Les Suisses sont largement favorables à faire réparer leurs objets défectueux. C’est ce qui ressort d’un sondage de GfS Zurich mandaté par l’organisation environnementale Greenpeace Suisse et publié mardi. L’ONG a voulu savoir si, à l’heure du Black Friday et son cortège d’offres promotionnelles, la réparation était tombée en désuétude. La réponse est non, selon les résultats de l’enquête.

Dans toutes les catégories

La tendance générale montre clairement que les Suisses sont prêts à réparer davantage leurs biens défectueux, souligne Greenpeace. Et ceci dans toutes les catégories. Le taux de réponses positives varie entre 87% pour les montres et les bijoux, 75% pour le mobilier, 70% pour les appareils ménagers, 56% pour les vêtements et chaussures et 52% pour les jouets. Même dans le domaine des appareils électroniques et électriques, la disposition des sondés à réparer plus souvent est très élevée (70% pour l’informatique, 69% pour les smartphones et l’électronique de divertissement).