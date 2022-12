Coronavirus : Les Suisses prêts à reprendre les sorties culturelles

Une enquête montre que deux tiers des Suisses sont prêts à reprendre «sans réserves» les sorties culturelles. Un tiers reste encore un peu réticent à cause du coronavirus.

L’ouverture du MUDAC et du musée de l’Élysée de la Plateforme 10 (image d’illustration).

Pour une grande partie de la population, les activités culturelles sont «une composante importante de la vie en société». Et «les deux tiers de la population suisse se disent prêts à reprendre sans réserves» les sorties culturelles. C’est ce que révèle ce lundi une enquête réalisée entre septembre et octobre 2022 sur mandat de l’Office fédéral de la culture (OFC) et du Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (SG CDIP).