Vacances

Les Suisses privilégient leurs résidences secondaires

La Haute école de gestion du Valais vient de publier une étude basée sur les statistiques d’Airbnb des mois de mai et juin.

Crise du Covid-19 oblige, les touristes se comportent différemment cette année des précédentes. Pour en avoir le coeur net, l’Institut du Tourisme (ITO) de la Haute école de gestion du Valais a analysé les statistiques fournies par la plateforme Airbnb, pour les mois de mai et juin. Il en ressort que les propriétaires de résidences secondaires les ont eux-mêmes utilisé durant plus de jours que par le passé et les ont donc moins proposées aux autres utilisateurs de la plateforme. Et c’est d’autant plus vrai lorsque ces résidences sont situées dans la nature ou en montagne et si elles permettent l’isolement, en particulier dans les cantons du Valais et du Tessin. «Les objets avec piscine ont aussi vu leurs jours bloqués augmenter», souligne le communiqué de l’ITO.