Education : Olympiades de maths: des Suisses, dont un Vaudois, en bronze

Un gymnasien de Renens fait partie des lauréats qui se sont lancés dans une compétition en ligne depuis Bled, en Slovénie, en raison du coronavirus.

Les Suisses se sont distingués aux dernières Olympiades internationales de mathématiques. Quatre jeunes des gymnases de Renens (VD), Neufeld (BE), Freudenberg à Zurich et im Lee à Winterthur (ZH) ont décroché une médaille de bronze. Un cinquième, de l’école secondaire du Val Terbi (JU), a obtenu une mention.

L’équipe suisse comptait cinq garçons et une fille. Le concours, qui s’est déroulé du 18 au 28 septembre, consistait en deux épreuves de quatre heures comprenant chacune trois exercices, selon un communiqué de Science.Olympiad.ch publié jeudi.

Neuf olympiades ont lieu chaque année: des ateliers, des camps, des examens et des concours pour plus de 4000 talents en biologie, chimie, géographie, informatique, mathématiques, philosophie, physique, robotique et économie.