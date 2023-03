Ski alpin: Les Suisses qui ont décroché leur ticket dans l’élite

Josua Mettler, le «Odi» de Coupe d’Europe

Marco Kohler et Franjo von Allmen, le futur de la descente?

Marco Kohler et Franjo von Allmen se sont également illustrés à Narvik. Les deux Bernois ont respectivement terminé à la quatrième et à la cinquième place de la dernière descente de la saison, vendredi. Ils ont ainsi cimenté leur place au classement de la spécialité. Marco Kohler (405 points) et Franjo von Allmen (289 pts) ont tous les deux obtenu un ticket pour la Coupe du monde.

Le Valaisan Arnaud Boisset et le Zurichois Gilles Roulin, pour les super-G

Le Valaisan Arnaud Boisset a terminé premier ex aequo du dernier super-G de la saison à Narvik. Il partage le meilleur chrono du jour avec son coéquipier Gilles Roulin. Le Zurichois qui a disputé des épreuves mythiques comme les descentes de Wengen ou de Kitzbühel aux côtés de Beat Feuz et Marco Odermatt, devait s’assurer une place fixe en Coupe du monde.

Marco Fischbacher et Livio Simonet, derrière les locomotives en géant

Marco Fischbacher et Livio Simonet s’ajoutent au groupe de géant. Guidés par le prodige Marco Odermatt, le Saint-Gallois de 26 ans et le Grison de 24 ans n’ont pas la même expérience du cirque blanc. L’un n’a encore jamais participé à une compétition en Coupe du monde. L’autre s’y est présenté à de multiples reprises, sans pour autant récolter un meilleur résultat qu’une 22e place. Plus mûr, plus technique, Livio Simonet est peut-être parvenu à franchir un cap. Réponse en début de saison prochaine.