Les Suisses regardent avant tout à la dépense en matière d’alimentation

À quoi les Suisses accordent-ils le plus d’importance en matière d’alimentation? Réponse: que la nourriture ait bon goût, qu’elle rassasie et qu’elle soit relativement saine. Pour beaucoup, l’impact environnemental du contenu de leur assiette ne joue actuellement qu’un rôle mineur.

Le rapport sur les tendances alimentaires européennes 2023 de l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI) montre que 84% de la population suisse attache de l’importance à l’alimentation et à la nourriture. Le goût, la teneur en nutriments et le prix sont les facteurs qui priment dans le choix d’un aliment.

La nourriture durable: trop chère

L’impact environnemental de l’alimentation se situe tout en bas de la liste de critères. Pourtant, le système alimentaire représente un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En Suisse, la conscience de l’impact environnemental et climatique de l’alimentation est limitée, selon l’enquête.

Étiquetage exigé

Selon l’étude, 37% des consommateurs souhaitent un étiquetage clair des produits sains et durables. Christine Schäfer, chercheuse spécialiste des tendances et coauteure de l’étude, estime elle aussi que l’identification est une solution judicieuse.

«Le nombre de labels est énorme. Pour les consommateurs, il est souvent difficile de comprendre quels critères se cachent derrière ces labels et ce que ces derniers signifient pour l’empreinte écologique», précise-t-elle. Dans le cas où un label de durabilité était introduit, il faudrait une norme uniforme permettant de comparer la durabilité.

L’experte trouve que les possibilités actuelles de trouver des aliments durables sont minces. «Je suis aussi dépassée. Il est souvent extrêmement difficile d’avoir une vue d’ensemble de ce qui constitue une alternative plus durable au supermarché», dit-elle. Elle-même essaie par exemple de réduire sa consommation de produits d’origine animale et, si possible, d’acheter des produits bios locaux.