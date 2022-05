Réseaux sociaux: Les Suisses repèrent mal les «fake news»

Suisses démunis face aux «fake news»

Par exemple, l’OFS constate que les Suisses sont parmi les plus grands utilisateurs d’internet. Malgré cela, l’OFS note «l’existence d’une proportion d’individus faisant état d’un manque de compétences ou de connaissances très nettement supérieur à la moyenne européenne». La Suisse est même 4e pire élève au niveau européen. En chiffres: les 95% de la population utilisent internet et plus de la moitié d’entre eux affirment n’avoir jamais vu de fausses infos malgré leur présence de plus en plus répandue.