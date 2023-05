Tendance: Les Suisses réservent à nouveau à l’avance leurs vacances

Les séjours estivaux de longue durée deviennent de plus en plus populaires.

La clientèle suisse du loueur de logements de vacances Interhome reprend ses habitudes d’avant la pandémie. Selon les statistiques, entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023, la moitié des clients ont réservé une location entre 31 jours et six mois à l’avance, ce qui est comparable à la période avant le coronavirus. S’agissant des réservations moins de 30 jours à l’avance, les courts séjours de quatre nuitées maximum sont de loin les plus populaires et représentent 60% du total. Et les courts séjours hivernaux ont la cote.