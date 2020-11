Transports publics : Les Suisses restent les champions européens du train

Les Helvètes ont pris en moyenne 74 fois le train en 2019, loin devant le Luxembourg et le Danemark. Ils ont parcouru quelque 2500 km par personnes l’an dernier.

Les Suisses sont les champions européens du déplacement en train. En moyenne, ils prennent chacun 74 fois le train par année et parcourent 2505 kilomètres.

En 2019, les Suisses ont voyagé deux fois plus souvent par le rail que les Luxembourgeois (40 fois), indique le Service d’information pour les transports publics (LITRA) jeudi dans un communiqué. Ils ont aussi nettement plus utilisé le rail que les Danois, les Autrichiens et les Allemands.