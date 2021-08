Enquête : Les Suisses rêvent d’îles paradisiaques pour leurs vacances

Une enquête menée par l’agence de voyage en ligne ebookers révèle les envies de voyage des Helvètes et le budget qu’ils y consacrent.

Interrogés sur leurs destinations de rêve préférées, les Suisses ont placé en tête les Maldives (22%), devant les Caraïbes (17%), la Thaïlande (15%), Hawaï (14%) et l’île Maurice 14%). Suivent Bali, Dubaï, la Californie, New York, le Mexique, l’Afrique du Sud et, en 12e position, Las Vegas. «Avec les restrictions toujours en place pour de nombreuses destinations long-courriers, on est de plus en plus nostalgique des destinations exotiques», explique Rebecca Murphy, responsable des relations publiques chez ebookers.