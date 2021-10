Windows11 : Les Suisses risquent d’attendre longtemps les apps Android

Microsoft a donné un aperçu de la prise en charge des apps conçues pour l’OS de Google. Sa dépendance à Amazon pose problème dans le pays.

L’intégration des applications Android passe par la boutique d’Amazon indisponible en Suisse. microsoft

L’accès facilité aux applications Android était l’un des points mis en avant lors de la présentation de Windows 11. Mais les utilisateurs attendent toujours, alors que le système d’exploitation a été déployé au début du mois. Microsoft n’en est qu’au stade de la première version préliminaire publique de son support Android.

L’installation d’une app commence par la boutique Microsoft Store de Windows 11. Mais l’utilisateur est immédiatement renvoyé sur la boutique d’apps d’Amazon pour leur installation et mise à jour. La gestion des applications s’apparente par la suite aux applications et logiciels que l’on peut trouver sur Windows et que l’on peut épingler au menu Démarrer ou à la barre des tâches.

Bon accueil

Selon les premiers avis, elles se confondent dans leur utilisation avec les applications et logiciels habituels de Windows11. Le système d’exploitation réserve même un emplacement pour les notifications Android dans le volet ad hoc de Windows 11 et le presse-papiers peut être partagé entre les applications Android et Windows.

Le site TheVerge a quand même relevé parmi la cinquantaine d’apps disponibles des jeux connaissant des problèmes de fluidité et de redimensionnement. Il faudra d’ailleurs se faire à l’idée de retrouver certaines apps dans une fenêtre verticale au milieu de l’écran de l’ordinateur. Micro­soft n’a pas indiqué si l’on pouvait installer des applications Android sans passer par son magasin

Suisses dans l’expectative

Microsoft collabore avec Amazon et sa boutique d’apps qui n’est pas disponible en Suisse. Contacté à ce sujet, l’éditeur de Windows nous a renvoyés vers le cybermarchand en rappelant que cette préversion était limitée aux clients américains d’Amazon. À défaut par exemple d’une app CFF, on risque ainsi de devoir se contenter d’applications Microsoft très mal notées et de certaines, comme TikTok, peu pertinentes sous leur forme actuelle.