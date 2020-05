Vacances

Les Suisses s'ennuient de Londres, Paris et Berlin

Une étude de données montre que de plus en plus de personnes souhaitent se tourner vers des voyages en ville plutôt que d'espérer se rendre à la plage prochainement.

Londres en tête

Selon les données de Arg-You, une société basée à Baar (ZG), qui examine les recherches sur divers sites web et sur les réseaux sociaux, plus de 600'000 demandes concernent Londres, près de 400'000 Paris et plus de 200'000 Berlin. «On constate également une forte augmentation des recherches concernant le fitness, la beauté, la coiffure, les mariages, les massages et le bien-être en général», déclare Christoph Glauser, PDG de Arg-You.