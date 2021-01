Chiffres de l’OFSP : Les Suisses se font moins tester mais les cas ne baissent pas pour autant

Le pourcentage de tests positifs continue d’augmenter. Les décès et les hospitalisations, eux, sont stables.

Désormais, les courbes remontent chez les Romands, et baissent en Suisse-allemande et, hormis le Tessin, quasi tous se retrouvent dans la même fourchette autour de la moyenne nationale. Seuls les cantons de Genève, Fribourg et Obwald sont sous la moyenne nationale de façon plus importante.