Athlétisme : Les Suisses se montrent en Diamond League

Simon Ehammer, Ajla del Ponte, Lore Hoffmann et William Reais ont réalisé de belles performances, dimanche à Rabat.

La championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a facilement remporté dimanche le 100 m du meeting de Ligue de diamant de Rabat (Maroc) en 10’’83 (0,3 m/s de vent). La triple médaillée d’or des derniers Jeux olympiques de Tokyo (100, 200 et 4x100 m) a devancé l’Ivoirienne Marie-José Ta Lou (11’’04) et reste invaincue cette saison. Mais elle n’a pas amélioré son meilleur chrono de l’année (10’’79 fin mai à Eugene).

Ehammer deuxième à la longueur

Lore Hoffmann pulvérise son record

Engagée sur 1500 m, Lore Hoffmann a terminé à la 15e place d’une course très rapide remportée par l’Éthiopienne Hirut Meshesha en 3’57’’30. Si rapide que la Valaisanne de 25 ans a pulvérisé son meilleur temps personnel (4’21’’57) en courant en 4’07’’09!

Warholm se blesse pour son retour

Enfin, beaucoup attendaient le retour de Karsten Warholm sur 400 haies. Le Norvégien, champion olympique et recordman du monde sur la distance en 45’’94, disputait à Rabat sa première course de la saison. Elle s’est arrêtée après la première haie quand, blessé, il s’est arrêté en se tenant la cuisse. Cette course a été remporté par l’Américain Khallifah Rosser en 48’’25.