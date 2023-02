Votations 18 juin : Les Suisses se prononceront sur l’impôt selon l’OCDE et le climat

Après avoir fait l’impasse sur les scrutins de novembre et mars, le Conseil fédéral soumettra trois objets au verdict du peuple. Imposition des entreprises, Covid et climat sont au menu.

Le peuple suisse est de nouveau appelé aux urnes le 18 juin prochain. En effet, après avoir fait l’impasse sur les votations de novembre 2022 et de mars 2023, le Conseil fédéral demande aux citoyens de se prononcer sur 3 objets: l’imposition des grandes entreprises selon le projet de l’OCDE, le contre-projet à l’initiative sur les glaciers, et peut-être la prolongation de certaines dispositions de la loi Covid-19.

Comment imposer les grandes entreprises

Le Parlement a adopté en décembre dernier le projet du Conseil fédéral d’imposer à 15% toutes les grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires dépasse les 750 millions d’euros. Ceci dans le sillage de l’OCDE et du G20. La Suisse, connue pour avoir des taux d’imposition des entreprises particulièrement favorables, n’a d’autre choix que de s’aligner pour éviter de laisser filer des recettes fiscales à l’étranger, selon les partisans du projet. Environ 200 entreprises helvétiques et 2000 filiales de groupes étrangers seraient concernées. Les 600’000 PME et autres entreprises opérant uniquement en Suisse ne seront elles pas touchées.