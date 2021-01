Moritz Thoenen et les Suisses ont déçu.

Les Suisses avaient semé de belles promesses en qualifications, elles ont été largement déçues en finale. Aucune des quatre Helvètes en lice n'a réussi à boucler un run propre et ils se sont enfoncés au classement. Moritz Boll, Moritz Thönen, Nicolas Huber et Jonas Bösiger n'ont pu faire mieux que, respectivement, 7e, 8e, 10e et 12e, sur douze participants.