Pénuries: Les Suisses se ruent sur les bouillotes et couvertures chauffantes

«Au début de l'automne, on a constaté une hausse de la demande en chauffages électriques, couvertures chauffantes ou encore thermomètres électroniques, probablement due aux inquiétudes de l'hiver qui se profile», déclare Tristan Cerf, porte-parole de Migros. Avec le risque de pénurie d’énergie qui mine notre pays, en septembre, l'enseigne a aussi noté une plus forte augmentation de la demande en bouillottes, par rapport à l'an dernier à la même période. Il y a quelques semaines, le modèle en fourrure synthétique était d'ailleurs en rupture de stock.

«Il est toutefois difficile de comparer la situation actuelle avec les années précédentes. L'hiver dernier était assez doux et on était encore en mode crise Covid», note le communicant. Migros s'attend néanmoins à une demande en bouillottes plus élevée que la normale, dans les semaines à venir. «Mais pas de panique, il y en aura assez dans les rayons», rassure Tristan Cerf.