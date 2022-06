Consommation : Les Suisses se sont rués sur les piles

Les chiffres de Gfk montrent qu’entre 2021 et 2022, les Suisses ont acheté frénétiquement des piles. Digitec Galaxus enregistre une hausse de 60% des ventes.

Les chiffres de vente de piles crèvent le plafond en Suisse. Les chiffres de l’institut d’études de marché, Gfk, montrent qu’en un an, les Suisses ont acheté frénétiquement des piles. Le distributeur Digitec Galaxus explique par exemple que les piles ont gagné dix places dans le classement des produits les plus vendus entre avril 2021 et avril 2022 – atteignant la troisième place des produits les plus vendus sur la boutique en ligne.