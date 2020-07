Moins cher et plus écolo

Les Suisses se tournent vers les smartphones reconditionnés

Acheter un téléphone portable d’occasion rafraîchi pour lui offrir une deuxième vie; l’idée semble séduire de plus en plus de Suisses.

Les smartphones reconditionnés font de plus en plus d’adeptes en Suisse. Argument de vente numéro un aux yeux de nombreux consommateurs: le prix réduit de ces téléphones d’occasion.

«Pour les utilisateurs, c’est l’occasion d’économiser beaucoup d’argent», explique Stefan Franchi, chef du secteur téléphones portables chez Digitec Galaxus. Selon l’Alémanique, cet aspect serait devenu d’autant plus important durant la crise de coronavirus, synonyme d’incertitude et de baisse de revenus pour de nombreux clients.

Les smartphones reconditionnés constituent un pour cent des ventes chez Digitec Galaxus, qui en a écoulé plusieurs milliers depuis le début de l’année. La filiale de Migros vend des téléphones reconditionnés depuis un an et demi. D’ici deux ans, cette proportion pourrait atteindre les deux à trois pour cent, estime Stefan Francgu.

Les iPhone sont les plus appréciés

Selon les détaillants, la plupart des acheteurs de smartphones reconditionnés ont entre 40 et 49 ans. Cette fourchette d’âge tranche avec celle de la clientèle de téléphone portables neufs, qui se situe elle entre 30 et 39 ans. Un tiers des acheteurs de téléphones reconditionnés sont en fait des acheteuses, tandis que les jeunes hommes sont ceux qui changent le plus souvent de portable, affirme Stefan Franchi.