Sondage : Les Suisses s’en remettent au Conseil fédéral en cas de pénurie

Plus de 20’000 personnes ont répondu à un sondage en ligne concernant la pénurie annoncée d’énergie, les primes maladie ainsi que la politique européenne du Conseil fédéral. Voici les grandes lignes qui émergent de cette enquête.

Pénurie de gaz et d’électricité

Pour 64% des participants au sondage, des pénuries d’énergie (gaz ou électricité) sont à craindre. Une majorité de 53% n’a toutefois pas encore pris de dispositions pour y faire face et 65% pensent que le Conseil fédéral veillera à la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Suisse. Pour éviter une telle situation à l’avenir, en matière d’électricité, 65% veulent développer les énergies renouvelables, au détriment de la protection du paysage si nécessaire. La prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires existantes est également approuvée par 54% des sondés. Sans surprise, les personnes proches du PLR et de l’UDC approuvent cette idée, mais elle échoue auprès des électeurs de la gauche et des Verts.