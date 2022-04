Nusha a hâte de jouer au Caprices Festival

L’événement électronique revient à ses fondamentaux après des éditions 2020 et 2021 sous le joug de la pandémie. Le Caprices Festival se déploiera sur trois scènes, dont une, la désormais mythique Modernity, perchée à près de 2300 m d’altitude. Il retrouve également ses dates habituelles en avril. Ce qui n’a pas changé, non plus, c’est que les cadors de la musique électronique se sont à nouveau donné rendez-vous à Crans-Montana (VS): Luciano, Ricardo Villalobos, Sven Väth, Pan-Pot, Tale of Us, Dixon, Âme, Jamie Jones ou encore Nusha. Cette dernière joue sa techno depuis près de 15 ans tout autour du globe. La Roumaine sera derrière les platines en Valais le samedi 9 avril 2022, après une tournée en Argentine et avant des dates à Mexico.