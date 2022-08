Covid-19 : «On estime que 97% des Suisses ont été en contact avec le virus»

C’est une bonne nouvelle sur le front du Covid qu’a livrée mercredi le Conseil fédéral. En effet, il dit que «la population suisse présente actuellement une immunité élevée», grâce aux nombreuses infections causées par Omicron BA.5 cet été. «Ce sous-variant, qui a désormais supplanté le BA.2, a engendré une charge nettement plus faible pour les unités de soins intensifs, même à son plus haut niveau», indique Berne.

«Vu l’évolution de la vague actuelle, qui a engendré de nombreuses nouvelles infections durant l’été, on peut aujourd’hui partir du principe que l’immunité de la population est élevée grâce à la vaccination et aux infections», estime le Conseil fédéral. Si on tient compte des vaccinations et de toutes les infections, il estime que 97% de la population suisse a été en contact avec le virus.