Ventes en ligne : Les Suisses sont gagas pour assurer le bien-être de leurs animaux

Les ventes en ligne de produits pour chiens et chats ont explosé en 2020 et cette année encore en raison de la pandémie. Et les Helvètes n’hésitent pas à mettre le prix.

Les Suisses veulent offrir le meilleur à leurs animaux de compagnie. Galaxus

On le savait: la pandémie a déclenché un boom des animaux de compagnie en Suisse. Au point que plus de quatre ménages sur dix en abritent désormais au moins un. Corollaire: les demandes de produits pour chiens et chats ont fortement augmenté, en particulier dans le commerce en ligne qui a pu tirer son épingle du jeu plus que les autres. Ainsi la plateforme Galaxus avait déjà pu vendre en 2020 plus de trois fois plus de nourriture, de jouets, de litière, etc. qu’en 2019 (+336%), annonce-t-elle lundi dans un communiqué. Une tendance qui s’est confirmée cette année puisque les ventes avaient plus que doublé (+120%) à la mi-décembre.

Pourquoi cette ruée sur les ventes en ligne? Principale explication avancée par Galaxus: la commodité. «Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui souhaitent se faire livrer les lourds sacs de croquettes ou de litière, l’arbre à chat ou l’aquarium à la maison plutôt que de devoir aller les chercher dans un magasin spécialisé», souligne Seraina Lanfranchi, responsable de l’assortiment d’articles pour animaux. De plus, le choix sur internet est souvent aussi plus grand.

Ce qui marche le plus: la nourriture pour animaux. Ainsi en 2021, les clients de Galaxus ont plus que triplé leurs achats de croquettes et autres pâtées pour chats et oiseaux et multiplié par 2,5 leurs achats de nourriture pour chiens.

Le meilleur de la nourriture pour Médor

Autre phénomène observé: les Suisses n’hésitent pas à mettre le prix pour satisfaire les papilles de Médor et de Gribouille. «De plus en plus de propriétaires souhaitent offrir à leurs animaux la meilleure des nourritures ainsi que des expériences culinaires particulières», souligne la plateforme en ligne. Les ingrédients naturels, les superaliments et les aliments issus d’une production durable sont également privilégiés.

Après la nourriture viennent les gamelles. Elles arrivent en 3e position des meilleures ventes. Mais attention: il ne s’agit pas de gamelles toutes simples. Elles sont désormais connectées, à l’image des distributeurs automatiques de croquettes ou des fontaines à eau, très en vogue. Idem pour les jouets. Dépassés les modèles classiques. Ils sont désormais connectés et éducatifs. «Nous assistons à une premiumisation de la nourriture et à une humanisation croissante des animaux de compagnie», conclut Seraina Lanfranchi.