Une étude, qui a comparé onze pays, met en évidence que les Suisses jugent très bien leur système de santé. Par contre, les Suisses sont bien plus nombreux à renoncer à des soins pour des raisons financières.

Comparaison internationale : Les Suisses sont les plus satisfaits de leur système de santé

La Suisse fait bonne figure sur le plan international. Sauf quand il s’agit d’argent.

La Suisse trône fièrement en première place du classement. L’étude de la fondation Commonwealth Fund dévoile que le système de santé suisse est très bien noté par ses habitants. 88% des personnes interrogées l’ont jugé «très bon» ou «bon». Suivent la Norvège (83,8%), l’Allemagne (79,5%), la Nouvelle-Zélande (79%), l’Australie (78,4%), le Royaume-Uni (76,9%), la France (70,8%), les Pays-Bas (66,4%), le Canada (63,4%) et la Suède (60,4%). En bon dernier, et loin derrière, on trouve les États-Unis (34,1%). Les Suisses sont également parmi ceux qui se considèrent comme étant en très bonne santé.

Vision positive malgré les coûts

À noter toutefois que ce sondage indique quelle est l’appréciation subjective du système de santé. L’étude a posé d’autres questions aux sondés et certaines ombres viennent assombrir un peu le tableau.

Par exemple, les personnes ont été interrogées sur d’éventuels cas où elles auraient renoncé à consulter un médecin pour des raisons de coûts. Et là, sur les onze pays comparés, la Suisse arrive deuxième parmi les plus concernés par le problème. En 2020, 16% des Suisses ont déclaré avoir renoncé au moins une fois à une consultation chez un médecin. C’est certes moins qu’aux États-Unis (25,5%), mais bien plus que dans tous les autres pays européens. La palme revient à la Norvège, où seuls 3% des sondés se sont déclarés concernés par la problématique.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’achat de médicaments (7,6%) ou de soins dentaires (26,4%), la Suisse se retrouve dans la moyenne des pays analysés. Enfin, une comparaison des temps d’attente avant d’obtenir un rendez-vous médical montre que la Suisse parvient à prendre en charge assez rapidement les patients.

Meilleure prise en charge

Au sens large des «prestations médicales», 23% des sondés disent y avoir déjà renoncé pour des raisons de coûts. La Suisse romande est plus touchée (26,2%) que la Suisse alémanique (22,7%) et surtout que la Suisse italienne (16%). Sur le plan des tranches d’âge, le phénomène touche proportionnellement plus les jeunes.