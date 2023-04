Rachat de Credit Suisse: Les Suisses sont mécontents de la gestion du sauvetage

Tamedia/Silas Zindel

Dans l’affaire du sauvetage de Credit Suisse par UBS, faute de soutenir le Conseil fédéral, les parlementaires sont au moins raccord avec la population. Sondée par l’agence Qualinsight via l’application VotreOpinion, cette dernière se dit globalement inquiète et peu satisfaite du système politique et bancaire ayant conduit à cette débâcle.

Alors que 61% des sondés estiment que les contribuables suisses paient à tort la facture, seul un quart juge que c’est nécessaire ou justifié. Ils disent par ailleurs avoir largement perdu en confiance dans le système bancaire helvétique, même si la moitié le juge toujours équivalent ou supérieur aux autres banques internationales, et qu’un tiers dit garder l’image d’une place financière sûre.

Meilleure régulation souhaitée

Même si beaucoup de sondés s’estiment incompétents sur le sujet, ils sont 61% à dire que c’est une mauvaise gestion qui a amené à cette situation, et près de 40% à l’attribuer au manque de transparence et de surveillance. Ils sont aussi 35% à souhaiter une meilleure régulation, et près de la moitié est inquiète face à la création d’une nouvelle banque «too big to fail».

Toutefois, l’hypothèse d’une nationalisation de la banque par la Confédération ne convainc qu’un quart des répondants. Le travail du Conseil fédéral dans cette affaire est jugé bon par 14% des répondants, et 20% jugent qu’il ne pouvait faire autrement; 23% estiment simplement qu’il aurait dû être plus transparent. Cependant, 27% des sondés estiment qu’il s’est laissé dicter sa marche à suivre par les banques, et 12% auraient voulu qu’il n’intervienne pas. Les salaires et bonus élevés des cadres de Credit Suisse sont également largement critiqués.

Si une large majorité des sondés dit n’avoir pas été impactée par le naufrage, ils sont 10% à avoir constaté des conséquences sur leur entourage (perte d’emploi, difficultés financières), et 7% sur eux-mêmes en tant que client ou actionnaire. Un quart des répondants envisage d’ailleurs de répartir son argent différemment à l’avenir, même si la moitié continue à faire confiance dans les banques suisses pour ses actifs.

Sentiment très négatif Dans l’ensemble, le sentiment général de cette situation est très négatif, relève Esther Sève, directrice de l’institut de sondages Qualinsight, sur la base des commentaires laissés par les sondés. «On constate une forte impression de déception, de frustration et de colère envers les responsables de la banque et les institutions financières en général. Les gens semblent se sentir trahis. Les gens considèrent cela comme un échec majeur qui aurait pu être évité si les dirigeants avaient agi de manière plus responsable et moins avide.»

Méthodologie Ce sondage a été réalisé pour «20 minutes» auprès d’un échantillon représentatif de plus de 2000 personnes en Suisse romande, sur l’application de sondages rémunérés Votre Opinion, par Qualinsight, agence spécialisée en Études marketing et sondages en Suisse romande depuis 2012.