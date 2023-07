Solidarité: Les Suisses sont nettement moins généreux envers les Ukrainiens

Les Suisses ne sont plus aussi solidaires envers les Ukrainiens. Dès le début de l’attaque par la Russie fin février 2022, de nombreux Helvètes avaient mis à disposition des logements pour accueillir les réfugiés. Ils avaient offert des vêtements, des vivres, des articles de première nécessité et bien sûr de l’argent. Mais cet élan de générosité semble terminé. Au point que les petites organisations humanitaires qui travaillant en Suisse pour les Ukrainiens peinent désormais à récolter des dons.

«Au cours des trois premiers mois de la guerre, nous avons reçu environ 65’000 francs. Au cours des trois derniers mois, nous avons encore reçu environ 3000 francs», détaille ainsi la présidente des Ukrainiens de Bâle, dans les colonnes de la «SonntagsZeitung». L’association doit désormais refuser de plus en plus souvent les demandes venant d’Ukraine. Du coup, faute de moyens, elle se concentre sur l’aide médicale.

Baisse des dons de 50%

Les organisations constatent donc des signes de lassitude des Suisses car la guerre en Ukraine dure et n’est pas près de se terminer. Même les exactions russes ne suscitent plus qu’un haussement d’épaules. En outre, les voitures ukrainiennes sur les routes helvétiques, en particulier les SUV, suscitent de plus en plus d’incompréhension. Tout comme les hommes en fuite en «âge de se battre». Du coup, certaines associations doivent même faire face à de l’hostilité aujourd’hui. Ainsi, l’association Good Friends for Ukraine a retrouvé récemment un sac rempli d’excréments de chiens dans sa boîte aux lettres.