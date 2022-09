Diplomatie : Les Suisses sont ouverts à un rapprochement avec l’UE

Depuis la fin des négociations sur l’accord-cadre avec l’Union européenne (UE) en mai 2021, les politiques suisses cherchent des solutions pour maintenir et améliorer les relations entre le pays et l’UE. Une étude de l’Université de Saint-Gall, publiée ce jeudi, montre que la population helvétique est plus ouverte qu’on ne le pensait à des solutions allant plus loin que des accords bilatéraux.