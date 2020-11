Retraite : Les Suisses sont ouverts à une réforme du 2e pilier

Selon une étude publiée mercredi, les Suisses sont prêts à faire des efforts pour maintenir le 2e pilier.

Quatre assurés sur cinq considèrent qu’une réforme de leur prévoyance professionnelle est nécessaire, d’après une étude menée par Axa Investment Managers. Conscients de «la gravité de la situation», de plus en plus de Suisses sont ouverts à la réduction des pensions et à un relèvement de l’âge de la retraite.

Défis démographiques

«Il est frappant de constater que l’âge de la retraite plus élevé et que les pensions plus faibles sont plus facilement acceptées aujourd’hui qu’autrefois. C’est probablement une conséquence du fait que la réalité de l’état du 2ème pilier et les défis démographiques et économiques auxquels sont confrontés les fonds de pension deviennent de plus en plus importants», observe Werner E. Rutsch, membre du conseil d’administration d’AXA Investment Managers.