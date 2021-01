Selon Greenpeace, la pollution générée par l’industrie du net et son impact sur le climat sont équivalents à ceux du secteur de l’aviation.

La taxe sur le CO2 doit-elle augmenter si les émissions ne diminuent pas? Seuls 17 % des 1000 personnes ayant participé en octobre dernier à un sondage de l’institut Gfs Zurich relayé par le «SonntagsBlick» ont répondu non à cette question. La part de oui est particulièrement élevée dans les villes, surtout celles de Suisse alémanique.

Quant à savoir si, en pleine période de pandémie, le climat devrait être relégué au second plan, c’est là encore le non qui domine, mais moins nettement. Pour six Suisses sur dix, il n’est pas question de restreindre le champ d’action en matière de protection de l’environnement.