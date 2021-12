Transports publics - Les Suisses sont toujours les champions des voyages en train

En 2020, tous les pays d’Europe ont enregistré une baisse sensible de la demande en transport ferroviaire à cause de la pandémie. La Suisse a néanmoins su garder sa position de leader.

Littra

On le sait: les Suisses aiment emprunter les transports publics. Mais la pandémie a rendu les voyages beaucoup plus difficiles, y compris les voyages en train en Europe. Selon un communiqué du Service d'information pour les transports publics (Littra), tous les pays ont enregistré une baisse sensible de la demande en transport ferroviaire de voyageurs pour 2020. Dans certains cas, la demande a diminué de deux tiers sur l’ensemble de l’année. Malgré cela, la Suisse a pu maintenir sa position de leader.

Moins de voyages…

En moyenne, les Suisses ont ainsi pris 46 fois le train. En 2019, le nombre de voyages en train par personne s’élevait encore à 74. Aux deuxième, troisième et quatrième rangs du plus grand nombre de voyages en train, on trouve le Danemark et le Luxembourg avec 23 voyages en train par personne, ainsi que l’Allemagne avec 22 voyages par personne.

…et moins de kilomètres parcourus