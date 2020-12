Sondage : Les Suisses souhaitent davantage de services numériques

Une majorité de Suisses veulent se voir proposer davantage de services numériques mais la plupart ne souhaitent pas débourser plus pour y avoir accès.

Sept Suisses sur dix souhaitent que les autorités proposent davantage de services numériques. Mais pour trois quarts des personnes interrogées, il n’est pas question de débourser plus pour y avoir accès.

C’est ce qui ressort d’une enquête publiée lundi par Deloitte. Dans le détail, 80% des personnes interrogées aimeraient pouvoir s’acquitter d’une amende de stationnement en payant sans contact et 82% se procurer une vignette autoroutière sous forme électronique. Une proportion similaire aimerait pouvoir échanger des données et des informations avec les autorités et administrations publiques de manière entièrement électronique.