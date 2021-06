D’Jal - L'humoriste français compare les Suisses à Batman

J’ai vécu dans un quartier où il y avait une grosse communauté portugaise. On vivait ensemble, j’allais à toutes les kermesses le dimanche avec eux, je mangeais chez eux, ils mangeaient chez moi, on partageait tout… Et donc c’est comme ça que j’ai appris à les imiter. Et quel plaisir quand les gens disent: «Mais il connaît nos spécificités! Comment il le sait?» Je regarde, je me renseigne… Ça me demande beaucoup de travail.