Protection internationale du climat – Les Suisses soutiennent aussi le tournant énergétique à l’étranger

Dans les pays pauvres, l’argent manque souvent dans le secteur de la protection du climat. Raison pour laquelle la plateforme de la Confédération Repic soutient des projets qui permettent un accès à l’énergie et une meilleure gestion des ressources. Il y aura d’ailleurs bientôt plus d’argent pour les projets qui participent au développement de l’économie locale.

1 / 3 Au Ghana, de l’argent issu du fonds d’aide de Repic a permis au projet Koa de cofinancer le recyclage de la pulpe de cacao grâce à un processus qui fonctionne à l’énergie solaire. Photo: Koa Repic soutient des projets qui permettent l’accès à l’énergie ainsi qu’une gestion durable des ressources. Photo: Koa Des fonds supplémentaires doivent être alloués à des projets qui participent au développement de l’économie locale et assurent ainsi une certaine stabilité. Photo: Koa

En ayant recours à des sources d’énergie renouvelables pour s’approvisionner en électricité, en utilisant des appareils efficaces sur le plan énergétique et en triant leurs déchets, les Suisses contribuent de manière importante à la protection du climat sur le plan local. Mais le réchauffement et le changement climatique ne pourront être maîtrisés que si tous les pays tirent à la même corde.

Et pour que les pays en voie de développement et ceux dits en transition* puissent suivre le mouvement, ils ont besoin de soutien. Or, les moyens leur manquent souvent pour préserver le climat. D’autant plus que ces contrées ont besoin de stabilité et, donc, d’une économie qui fonctionne.

Pour que la transition énergétique soit également possible dans ces pays-là, la Confédération (et donc les contribuables) fournit une aide au développement. Une plateforme joue un rôle particulier à cet égard: Repic (Renewable Energy, Energy and Resource Efficiency Promotion in International Cooperation). Créée en 2004, il s’agit de la seule plateforme interdépartementale dans le domaine du climat. Y participent le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), la Direction du développement et de la coopération (DDC), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Un champ d’action élargi

Comment cela fonctionne-t-il? Les entreprises suisses ayant des projets innovants dans le domaine de la transition énergétique soumettent leurs demandes de soutien à Repic. Outre plusieurs projets permettant l’installation de panneaux solaires dans des villages sans électricité (lire aussi l’article «Un Suisse utilise l’énergie solaire pour apporter de la lumière en Afrique»), on trouve également, par exemple, l’aide à la mise en place d’une organisation Minergie au Chili ou l’appui dans la construction d’une installation de biogaz en Inde.

Alors qu’au début, l’accent était mis sur l’accès aux énergies renouvelables, le champ d’action s’est entre-temps élargi à des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire.

Sandra Hermle, de l’OFEN, cite l’exemple de Koa Switzerland. Au Ghana, cette jeune entreprise est parvenue à rendre la pulpe de cacao (un déchet) utilisable grâce à un procédé qui fonctionne à l’énergie solaire. On obtient alors un jus, pour lequel Koa a trouvé des clients dans le secteur de la restauration gastronomique. Quant à la population locale, elle profite aussi de cette production. «Un projet modèle», affirme Sandra Hermle. Ce n’est que dans de rares cas que des projets ont dû être interrompus prématurément.

Davantage d’argent en perspective pour les projets

Actuellement, au total, 45 projets sont soutenus et 22 entreprises helvétiques reçoivent à cet effet de l’argent du fonds d’encouragement. Dix millions de francs ont été distribués depuis 2018 et une nouvelle période de financement de quatre ans débute le 1er avril. «Nous avons soutenu des projets à hauteur de 150 000 francs ou 50 % du budget global», explique Sandra Hermle. Avec le nouveau budget prévu, les montants pourraient être encore plus élevés. Selon la connaisseuse, les projets qui visent une commercialisation devraient bientôt pouvoir recevoir jusqu’à un demi-million de francs.

La mission de Repic dépasse cependant le simple soutien financier. Cette plateforme met également en lien les différents acteurs. Lors des manifestations organisées, les universités rencontrent les ONG, les entreprises les spécialistes. «Pour s’assurer une aide au développement réussie, la mise en réseau est extrêmement importante», assure Sandra Hermle.

* Les pays en transition sont en train de passer d’une économie centralisée à une économie de marché.

Corruption et contrôle Dès que des fonds de développement sont versés, il existe un risque de corruption. Pour éviter cet écueil, les entreprises impliquées doivent régulièrement faire des rapports. Elles indiquent, par exemple, combien de CO 2 a été économisé, combien d’emplois ont vu le jour, combien de kilowattheures ont été créés. Le Seco et la DDC ont également un rôle important à jouer, dans la mesure où ils sont toujours bien informés sur la situation qui règne dans les pays.