Sondage : Les Suisses soutiennent les mesures du Conseil fédéral

Si l’extension de l’obligation de porter un masque est saluée, l’idée d’un mini-confinement passe nettement moins bien, selon un sondage SSR.

Changement d’état d’esprit

Un changement d’état d’esprit a eu lieu concernant les masques dans les magasins. En juin, seuls 17% approuvaient cette mesure, contre 75% en octobre. Les Tessinois et les Romands soutiennent davantage cette mesure que les Suisses alémaniques. Deux tiers demandaient que les restaurants et les bars ferment à 23h00. Un pas franchi mercredi par le Conseil fédéral.

Mini-confinement

L’idée d’imposer un «mini-confinement» comme certains pays voisins est plus controversée. 49% sont pour, 47% contre. Les personnes retraitées sont davantage favorables à la mesure. Les jeunes y sont plutôt opposés. Les partisans du PS et des Verts sont plus prompts à soutenir ce pas que ceux de l’UDC, du PLR et du PDC.