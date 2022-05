Circulation routière : Les Suisses toujours plus raisonnables au volant

Les infractions pour excès de vitesse ou conduite en état d’ébriété n’ont cessé de diminuer ces dernières années. Mais la pandémie a réveillé les instincts téméraires des jeunes chauffards.

Conduire ivre ou trop vite est une tendance qui perd du terrain sur les routes de Suisse. L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ce lundi une série de chiffres qui démontrent que, si les condamnations pour un délit ou un crime en lien avec la circulation routière sont restées stables entre 2020 et 2021, on constate un recul de 5% sur dix ans.

Les violations considérées comme graves, soit en majorité les excès de vitesse, ainsi que la conduite en état d’incapacité (généralement à cause de l’alcool, plus rarement en lien avec de la drogue ou des médicaments), constituent la majeure partie des condamnations prononcées: 67% en moyenne en dix ans.

La tendance à la baisse sur plusieurs années est «particulièrement significative», note l’OFS, pour les dépassements de la vitesse autorisée (–22%) et la conduite en état d’incapacité (–36%). Cependant, les jugements prononcés en 2021 pour une violation grave des règles de la circulation routière, en particulier les excès de vitesse importants, ont augmenté de 17% par rapport à l’année précédente.

Cette évolution varie selon les classes d’âge. Avant les restrictions de mobilité imposées pour lutter contre la pandémie, c’est chez les moins de 25 ans que les chiffres ont le plus baissés, précise l’OFS. Entre 2011 et 2019, le nombre de personnes de cette tranche d’âge condamnées pour un délit grave a diminué de 32% alors que celui des personnes condamnées pour conduite en état d’incapacité a baissé de 44%. Durant les deux années touchées par la pandémie en revanche, les violations graves ont augmenté de 17% et, par rapport aux autres classes d’âges, le nombre de condamnations pour conduite en état d’incapacité a affiché un recul moins marqué (–9%).