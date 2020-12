Solidarité : Les Suisses un peu plus altruistes

La crise liée au coronavirus a rendu la population consciente des responsabilités sociales.

Le dernier baromètre de l’espoir 2021 de l’Université de Saint-Gall montre qu’environ 54% des Suisses sont aujourd’hui davantage disposés que par le passé à aider les autres. Et la tendance pour l’année prochaine est également soutenue. Côté empathie, 44% des 7000 sondés qui ont répondu à un questionnaire en novembre, estiment vouloir être davantage bienveillants avec autrui. Mais ce besoin d’altruisme n’occulte pas le fait que la société actuelle se développe difficilement dans un sens positif pour tout un chacun. La gentillesse et la bonté ne vont pas de soi. Dans le même temps, l’argent perd de son importance. L’espoir de gagner davantage diminue. Pour résumer ces tendances de société, il est clair qu'«en cas de crise, les gens retrouvent ce qui est essentiel pour eux» commente Andreas K. Krafft, auteur de l’étude et président de Swissfuture qui est à l’initiative de l’enquête.