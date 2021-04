Covid-19 : Les Suisses vaccinés peuvent à nouveau faire leurs courses en Allemagne

Depuis lundi, des règles d’entrée assouplies sont en vigueur dans le Bade-Wurtemberg. Cela signifie que les citoyens suisses vaccinés peuvent à nouveau faire leurs achats de l’autre côté de la frontière.

Le Land allemand du Bade-Wurtemberg a assoupli lundi ses règles d’entrée et de quarantaine. Selon le journal Südkurier, cela a des conséquences directes pour les ressortissants suisses: les personnes vaccinées sont autorisées à rentrer dans le pays sans devoir passer en quarantaine et à se déplacer librement. En outre, l’entrée simplifiée n’est autorisée qu’aux personnes ne présentant pas de symptômes. De plus, les personnes vaccinées qui ont eu un contact avec une personne infectée ne doivent plus s’isoler.