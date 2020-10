Consommation : «Les Suisses veulent en finir avec l’obsolescence programmée»

Une enquête menée au niveau national montre que les Suisses réclament un système d'étiquetage qui garantisse la réparabilité de produits tels que les appareils électroménagers ou électroniques. Et ce, même s’il faudra les payer plus cher.

À l’image des lave-linge, dont la durée de vie baisse de plus en plus, les appareils électroménagers devraient être plus facilement réparables, selon une écrasante majorité des sondés.

Les Suisse en ont assez de payer pour des appareils qui ne sont pas réparables. Selon une enquête menée par l’Alliance des organisateurs et consommateurs, 98% des 2665 sondés souhaitent que leurs futurs achats soient dotés d’un système d'étiquetage permettant d’identifier les produits dont les pièces sont remplaçables (lire encadré). Et ce, même si leur prix d’achat serait plus onéreux. «La forte participation a ce sondage, fait sur trois semaines, montre l’intérêt suscité par cette thématique», commente Laurianne Altwegg, responsable Environnement à la Fédération romande des consommateurs (FRC).

«En un mot, les gens veulent en finir avec l’obsolescence programmée.» Suite à l'introduction d’un «droit à la réparation» par l'Union européenne, la France sera le premier pays à instaurer, en 2021, un «indice de réparabilité» qui présentera le degré d’interventions possibles sur certaines catégories d’appareils selon des critères objectifs. Il sera apposé sur les étiquettes des smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, machines à laver et tondeuses à gazon, poussant ainsi les fabricants à améliorer la durabilité de leurs produits. «C’est un bienfait pour l'environnement et le porte-monnaie des clients», se réjouit Laurianne Altwegg. «En Suisse, des travaux en ce sens sont en pourparlers au Parlement. Mais rien de concret», concède-t-elle. «Mais grâce à cette enquête, l’Alliance dispose de données concrètes sur les attentes des consommateurs.»

Il s’agira désormais de s’appuyer sur ces éléments pour porter de nouvelles demandes à Berne et faire évoluer la législation lors des prochaines sessions parlementaires. Ceci dans le but de mieux armer les particuliers face au prêt-à-jeter et de faire évoluer l’offre vers plus de durabilité. Parallèlement, l’organisation de Repair cafés, ces services qui permettent de réparer des objets endommagés grâce à l’aide de spécialistes, reprendra davantage dès que la situation sanitaire le permettra.