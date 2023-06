Santé: Les Suisses veulent un accès plus rapide aux nouveaux médicaments

Si la recherche met régulièrement des médicaments innovants à disposition, leur accès aux patients est en général plus tardif. Ainsi, selon le Moniteur de la santé 2023 publié dimanche, 95% des personnes interrogées souhaiteraient pouvoir bénéficier de ces nouveaux médicaments plus rapidement, soit dès que Swissmedic les autorise. Seulement 28% des personnes sondées ne souhaitent aucun changement et deux tiers soutiennent une possibilité d’autorisations temporaires pour une mise sur le marché plus rapide.