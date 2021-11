Notre pays compte l’une des plus longues espérances de vie au monde et possède l’un des meilleurs systèmes de soins, selon un rapport publié mardi.

Santé : Les Suisses vivent plus vieux que la moyenne de l’OCDE

La Suisse est saluée pour l’accès de sa population aux soins avec un taux de 100%, contre 98% dans l’OCDE. 20min/Simon Glauser

La Suisse est bien notée par l’OCDE en ce qui concerne l’état de son système de santé. Il reste l’un des meilleurs au monde, selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques publié mardi. L’étude compile les dernières données en la matière des 38 pays membres et des principales économies émergentes.

Notre pays possède ainsi l’une des espérances de vie les plus longues même si elle a reculé de 84 ans en 2019 à 83,2 ans en 2020 et durant les 6 premiers mois de 2021 à cause du Covid. Seul le Japon fait mieux avec 84,4 ans. La moyenne de l’OCDE est elle de 81 ans, en recul également de 0,6 point en raison de la pandémie.

À noter qu’en Suisse, 18,4% de la population est âgée de 65 ans et plus, contre 17,3 en moyenne dans l’OCDE. La palme revient au Japon avec une proportion de seniors de plus de 28%. En Europe, c’est en Italie que l’on trouve le plus de retraités avec un taux de 22,9%.

L’un des meilleurs accès aux soins

La Suisse est aussi saluée pour l’accès de sa population aux soins avec un taux de 100%, contre 98% dans l’OCDE. L’une des raisons sans doute pour lesquelles le taux de satisfaction sur le système de santé est de 91% chez nous, contre 71% en moyenne dans les autres pays. Les soins sont également jugés efficaces, avec peu d’admissions hospitalières inutiles, même si les taux de dépistage du cancer du sein sont relativement faibles, écrit aussi l’OCDE.

Les ressources consacrées à la santé sont aussi supérieures à la moyenne, avec le personnel soignant le plus important pour sa population, précise le rapport. La Suisse compte ainsi 18 infirmières et infirmiers pour 1000 habitants, contre 8,8 en moyenne dans l’OCDE. Notre pays est aussi l’un de ceux qui dépensent le plus pour la santé avec 11,3% de son PIB contre 8,8% en moyenne ailleurs.

Les Suisses fument et boivent plus que la moyenne

La Suisse est également bonne élève en ce qui concerne l’obésité et les décès dus à la pollution. Quelque 41,8% de la population ont un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 25, contre 56% en moyenne dans l’OCDE. Et 16 personnes sur 100’000 meurent de la pollution due aux particules fines (29).