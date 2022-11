Consommation: Les Suisses vont continuer à dépenser malgré l’inflation

Consommation : Les Suisses vont continuer à dépenser malgré l’inflation

L’inflation, la crise de l’énergie, la hausse des primes, etc. n’affecteraient pas les achats des Suisses. C’est du moins ce que révèle un sondage représentatif de l’institut de recherche Sotomo pour le compte de Swiss Retail Federation, l’association qui représente plus de 6000 magasins de détail en Suisse (hormis les grands distributeurs Coop et Migros).