Cyclisme: Championnats de Suisse au programme et hommage à Gino Mäder

Les meilleurs Suisses spécialistes de contre-la-montre patienteront encore un peu avant de désigner leur champion pour l’année à venir. Les «chronos» prévus jeudi en Argovie ont en effet été repoussés à la fin de l’été, le temps de faire le deuil correctement, après le traumatisme général de la semaine dernière. Comme la cérémonie prévue un an avant les Mondiaux de cyclisme de Zurich qui auront lieu dans une année, d’ailleurs, et qui avait été agendée à ce vendredi. Il y avait bien plus important, ces jours.

Mais comme la roue des bicyclettes doit bien recommencer à tourner un jour, à une semaine du départ du Tour de France – pour l’heure, seul Stefan Küng a été sélectionné du côté helvétique – les Championnats de Suisse de la course en ligne auront bien lieu ce week-end, dans le canton de Zurich. Les très jeunes juniors, les jeunes femmes, les «Masters» et le paracycling courent samedi matin, histoire de permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à l’hommage de l’après-midi.

Entre Wetzikon et le vélodrome d’Oerlikon, tous ceux qui le souhaitent auront une belle route fermée devant eux, afin de parader et de se rappeler au bon souvenir de Gino Mäder, parti bien trop tôt, vendredi dernier, après sa terrible chute sur le Tour de Suisse. Le lendemain, ce sera au tour des élites dames et messieurs, mais aussi des M17 et M19 masculins, de se dépouiller pour avoir le droit de porter le maillot à croix blanche pendant une année.

Le parcours proposé dans les collines de l’arrière-pays zurichois promet une course de mouvement intéressante. Les coureurs devront affronter une boucle de 21,7 km, avec une bosse pour favoriser les attaquants, peu après la ligne de départ. En tout, chaque ronde offre un dénivelé positif de 350 mètres. La montée vers Bäretswil peut être qualifiée de costaude: elle est longue d’un peu plus de 5 km à simplement un peu plus de 4,2% de moyenne, mais avec un passage un peu longuet à plus de 10% en son sommet.

