Les Suisses voteront sur la responsabilité environnementale

Soutiens de partis, d’organisations et de scientifiques

Sur leur site internet, les Jeunes Verts expliquent que leur initiative est «soutenue par une large alliance de partis et d’organisations de défense de l’environnement». On y trouve notamment: les Verts, le PS, la Jeunesse socialiste suisse, Greenpeace, l’Association des petits paysans ou les Aînées pour le climat. En avril 2022, 83 scientifiques ont aussi soutenu l’initiative via une déclaration.